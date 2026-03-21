«Вчера отключили аппарат ИВЛ Моджтабы Хаменеи» 21.03.2026, 15:36

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Моджтаба Хаменеи

Появляется все больше информации об ухудшении состояния правителя Ирана.

Состояние верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи остается крайне тяжелым. Информация противоречива, а отсутствие официальных подтверждений сохраняет ситуацию в тумане, пишет cursorinfo.co.il.

По данным, связанным с оппозицией Ирана, Муджтаба Хаменеи получил серьезные травмы. Он потерял ногу и получил тяжелое повреждение мозга. Власти Ирана сохраняют молчание. Подробной официальной информации нет.

Сначала Муджтаба был доставлен в университетскую больницу Сина в Тегеране. Там у него развилась отечность мозга. Его подключили к аппарату ИВЛ, состояние было крайне тяжелым.

После операции он был переведен в больницу Кяталла, где оставался в критическом состоянии. Сообщается о минимальном улучшении сознания. Пациент продолжает находиться в отделении интенсивной терапии.

Источники оппозиции отмечают, что кроме физической травмы и кровотечения, Хаменеи, вероятно, получил и повреждение мозга. Длительная низкая степень сознания указывает на серьезные неврологические осложнения.

По данным тех же источников, он получил травмы и в других частях тела, что усложняет состояние. Место его нахождения после последнего перевода остается неясным.

Слухи о смерти Хаменеи появились в сети, но подтверждения нет. В Иране сохраняется почти полная информационная тишина. Нет официальных заявлений или видеоматериалов, которые бы прояснили судьбу Хаменеи.

Некоторые источники утверждают, что 20 марта утром аппарат ИВЛ был отключен. Ранее трубки для дыхания заполнились кровью. Эти сведения пока не подтверждены официально.

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