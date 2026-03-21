Лукашенко не поздоровится 1 Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

21.03.2026, 15:45

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Диктатор не рад растущим ценам на нефть.

13 марта во время поездки в Дрибинский район Александр Лукашенко рассказал про свою обиду на США и Израиль. Правда, обижается он не за то, что США и Израиль бомбят Иран. Он обижается, что начав бомбить Иран американцы и израильтяне не оценили всех последствий.

Нерадостный рост

«То, что разбомбил Иран соседей, и достал уже до Саудовской Аравии… ну так это израильтяне и американцы должны были заранее просчитать», - сказал Лукашенко.

В отличие от государственных медиа белорусских, то есть своих собственных медиа, которые радуются, как в Европе дорожает бензин, Александр Лукашенко ничего хорошего для себя от этой войны не ждет.

«Это целый клубок. Выгоды здесь не будет. Если у кого-то будет, то это на короткий промежуток времени. А дальше пойдет накручиваться. И инфляция будет раскручиваться»

И это тот самый случай, когда не поспоришь. Когда действительно есть за что переживать, а радоваться нечему. Белорусская экономика и так находится сейчас не в лучшей свой форме. По данным Белстата, промышленное производство за два месяца снизилось на 3,7 процента. Производство в обрабатывающей промышленности упало на 7 процентов. В результате ВВП Беларуси уменьшился за январь-февраль на 1,2 процента.

Причем даже о какой-то стабилизации падения говорить пока не приходится. Падение набирает обороты. В феврале по сравнению с январем промышленное производство упало на 4 процента.

А и вот вызванный иранской войной глобальный рост цен, перспектива стагнации в мировом масштабе – это для белорусской экономики может стать тем самым черным лебедем.

«Рост цен на энергоресурсы к добру не приведет», - сказал Лукашенко.

У вас проблемы

И ведь действительно, не приведет. Особенно для страны, которая настолько зависит от импорта, насколько от него зависит Беларусь. За прошлый год Беларусь импортировала товаров на 48,4 миллиарда долларов. Объемы импорта выросли почти на 6 процентов при росте экспорта на 2,5%. Отрицательное торговое сальдо составило около 7 миллиардов долларов.

При этом вырастут, конечно, цены и на белорусский экспорт. Вот только все белорусское импортозамещение собрано из китайских деталей. Поскольку Китай сейчас покупает топливо дороже, чем раньше, эти детали тоже будут дорожать. То есть белорусский экспорт, может, и вырастет. Только импорт вырастет в цене еще больше. А значит, цены в Беларуси начнут расти.

Хотя не факт, что экспорт вырастет. Потому что я напомню, что Эмираты – это важный хаб для экспорта белорусских товаров в страны Азии и Африки. Там белорусские бензин и дизель становились халяль, то есть эмиратскими, и их можно было покупать без риска попасть под санкции. Поэтому в 2024 году белорусский экспорт в Эмираты составил фантастические 3,6 миллиарда долларов.

Если кризис в проливе затянется надолго, белорусскому топливному экспорту придется искать новый хаб. А пока новый хаб не найдется как минимум заработать на росте цен на топливо будет затруднительно.

Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

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