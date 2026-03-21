WP: Разведка РФ планировала «покушение» на Орбана 21 21.03.2026, 20:04

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Виктор Орбан

Чтобы повлиять на исход выборов.

Служба внешней разведки России (СВР) предложила инсценировать покушение на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы улучшить его результат на парламентских выборах в апреле.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на информацию европейской разведки.

По данным издания, в прошлом месяце подразделение российской Службы внешней разведки начало бить тревогу из-за резкого падения общественной поддержки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предстоящих выборах в парламент.

Во внутреннем отчете российских оперативников, полученном европейской разведывательной службой, говорится о необходимости воплотить стратегию, способную «фундаментально изменить всю парадигму избирательной кампании» – организовать «покушение» на Орбана.

«Такой инцидент сместит восприятие кампании из рациональной сферы социально-экономических вопросов в эмоциональную, где ключевыми темами станут государственная безопасность, стабильность и защита политической системы», – говорится в отчете для главного подразделения операций политического влияния Службы внешней разведки РФ.

На данный момент никаких физических нападений на Орбана не было. Однако приведенные факты подчеркивают, насколько высоки ставки для России в венгерских выборах, пишет издание.

Пресс-секретарь Орбана Золтан Ковач не ответил на запрос о комментарии относительно отчета СВР, вероятного вмешательства России в выборы или отношений премьер-министра с Москвой. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что данные об отчете являются «дезинформацией».

В последние недели Орбан и его партия «Фидес» все больше пытаются перенаправить внимание венгров с экономических проблем на возможные внешние угрозы безопасности. Среди них – прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», в чем Будапешт обвиняет Украину, а также якобы угрозы из Киева в адрес премьер-министра.

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