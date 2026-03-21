К этому нужно быть готовым 2 Петр Олещук

21.03.2026, 16:22

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Настоящая нервная система государства проходит под водой и под землей.

Мы привыкли думать о безопасности как о границах, танках и ракетах, но настоящая нервная система государства проходит под водой и под землей. Кабели, подстанции, диспетчерские щиты, резервные генераторы, радиорелейные вышки, серверные комнаты. Именно туда нацелены диверсии.

Именно такие выводы можно сделать из свежих заявлений шведской Службы безопасности. В частности о том, что российская разведка может рассматривать диверсии против критически важной инфраструктуры Швеции. Все это особенно важно на фоне новой стратегии войны, которую ранее Россия «обкатывала» на войне против Украины, а сейчас (по российскому примеру) продолжает против стран Персидского залива уже Иран.

Просто происходит террор в виде постоянных атак критической инфраструктуры. Жилые дома, энергетические объекты, логистика. Все это можно атаковать сравнительно дешевыми дронами, устраивать диверсии или любые другие подобные акты. Цель простая. Сделать жизнь граждан максимально неприятной, некомфортной, оказывать давление на правительства стран через граждан.

18 марта 2026 года в ходе презентации ежегодной оценки угроз шведская Säpo (национальная служба безопасности) дала понять, что общий уровень опасностей будет ухудшаться. И главным «драйвером» на этом направлении Швеция видит Россию.

При этом, в докладе был важный момент. И Säpo и шведские власти признают, что атрибуция физического саботажа крайне сложна. Служба сообщила, что проверяла сотни подозрительных случаев, связанных с критической инфраструктурой (от подводных кабелей до электроподстанций и объектов водоочистки), но на данный момент не смогла напрямую привязать конкретные эпизоды физического саботажа к иностранному государству.

При этом Швеция оценивает, что Россия стоит за рядом актов саботажа в Европе, нацеленных на критическую инфраструктуру, хотя Москва это отрицает.

И в этом заключается главная угроза. Потому что гибридная война устроена как театр теней. Ее успех измеряется не тем, удалось ли взорвать мост, а тем, удалось ли посеять постоянное ощущение, что мост может рухнуть в любую секунду. Чем больше общество живет в режиме «возможно, это атака», тем больше энергии уходит на подозрения, политические скандалы и взаимные обвинения, а не на ремонт, профилактику и холодный анализ.

Именно поэтому после серии повреждений кабелей и других инцидентов вокруг подводной инфраструктуры союзники начали действовать системно. В январе 2025 года НАТО объявило о запуске миссии Baltic Sentry, чтобы усилить присутствие в Балтийском море, расширить наблюдение и повысить способность реагировать на дестабилизирующие действия.

Возникает естественный вопрос Если так трудно доказать рукотворность конкретного повреждения, то насколько вообще правдоподобен сценарий диверсий именно как политики?

Правдоподобен именно потому, что он допускает минимальные усилия с максимальным эффектом. Саботаж критической инфраструктуры не обязан выглядеть как сцена из кино. Иногда достаточно нескольких часов простоя, чтобы население ощутило хрупкость привычного мира. Иногда достаточно одного удачно выбранного объекта, чтобы политическая дискуссия сорвалась в крик «власть не контролирует ситуацию».

Мотивы тоже не загадка. Для России смысл таких операций не «сломать Швецию», а подточить ее поддержку Украины, проверить реакцию НАТО, продемонстрировать способность причинять ущерб и при этом оставаться в зоне правдоподобного отрицания.

Для европейской аудитории это про усталость и страх, для политиков про «рост стоимости решений», для бизнеса про «удорожание безопасности».

Ставка на «инфраструктурную уязвимость» особенно чувствительна для Швеции как для страны, где основа общества - это высокий уровень доверия к институтам. В этом смысле любая диверсия (или даже серия подозрительных инцидентов без четкой атрибуции) бьет не только по объекту, но и по общественному строю. Если гражданин не понимает, почему у него пропал интернет или почему власти не дают «простых ответов», он легко становится добычей внешней пропаганды.

Сегодняшняя Европа должна привыкнуть к мысли, что безопасность больше не является чем-то неизменным. Надвигается новая большая гибридная угроза от России, и к этому нужно быть готовым.

Петр Олещук, профессор Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

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