Какая погода ждет белорусов 22 марта 1 21.03.2026, 22:06

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Брать с собой солнечные очки или зонт?

О погоде в Беларуси 22 марта рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье в ночные и утренние часы местами будет слабый туман. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов. Днем будет 10-16 градусов тепла.

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