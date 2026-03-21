Какая погода ждет белорусов 22 марта

Какая погода ждет белорусов 22 марта1
- 21.03.2026, 22:06
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Брать с собой солнечные очки или зонт?
О погоде в Беларуси 22 марта рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье в ночные и утренние часы местами будет слабый туман. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов. Днем будет 10-16 градусов тепла.