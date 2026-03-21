Землю накрыла мощная магнитная буря

Землю накрыла мощная магнитная буря1
- 21.03.2026, 17:47
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Белорусы наблюдали полярное сияние.
Магнитная буря, которая накрыла Землю 21 марта, стала самой мощной за два месяца, пишет Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).
Геомагнитный шторм ночью пересек психологически значимый порог G3, который отделяет сильные бури от событий среднего уровня.
"Буря является результатом прихода к Земле плазменного облака, выброшенного Солнцем в начале недели. Приход плазмы был зарегистрирован еще в пятницу утром, но магнитное поле Земли почти сутки героически держалось в зеленой зоне. Резко окрашиваться в красные цвета графики начали, как уже сказано, лишь к ночи", – прокомментировали специалисты.
Одновременно с этим над Беларусью можно было наблюдать полярные сияния, интенсивность которых резко возросла.
Пользователь Threads shnaroufpv поделился фото, которые, по его словам, сделал в деревне Узгои Толочинского района ночью 21 марта.