Массовая драка возле синагоги случилась в центре Москвы 21.03.2026, 18:04

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Молодые люди напали на верующих.

В Москве накануне вечером произошла массовая драка возле Московской хоральной синагоги на Китай-городе. Об этом сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев.

Молодые люди напали на верующих, которые выходили из синагоги. На видео слышно, как они кричат «один русский на весь Китай-город» и «что происходит с русским миром?». Один из нападавших пообещал «посадить на нож» мужчину, который вышел из синагоги.

Автор ролика считает, что речь идет об атаке на почве антисемитизма. «Напали на людей за то, что они в кипе. Возможно, это связано с войной в Иране», — заявил он.

Власти о нападении не сообщали. Информации о пострадавших нет.

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