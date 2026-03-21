Японцы скупают туалетную бумагу 7 21.03.2026, 18:23

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Все из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Власти Японии опасаются ажиотажа с туалетной бумагой, который может быть спровоцирован кризисом на Ближнем Востоке, говорится в уведомлении правительства Страны восходящего солнца.

Подобное наблюдалось во время нефтяного кризиса 1973 года и пандемии коронавируса.

Население страны уверяют в том, что перебоев с поставками этого жизненно важного товара не предвидится.

«По данным Японской ассоциации производителей бытовой бумаги, почти вся туалетная бумага производится внутри страны, а сырьем для ее изготовления являются собранные внутри страны макулатура и целлюлоза», – сказано в сообщении министерства экономики, торговли и промышленности.

По информации ведомства, производственных мощностей в стране хватает, чтобы обеспечить потребности населения. Возможно даже наращивание выпуска этих товаров. Население Японии призывают принимать взвешенные решения.

В министерстве уточнили, что поводом для беспокойства стали слухи, запущенные пользователями в социальных сетях. Подобная паника и по этой же причине уже имела место во время нефтяного кризиса начала 1970-х и пандемии коронавируса.

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