Японцы скупают туалетную бумагу

Японцы скупают туалетную бумагу7
- 21.03.2026, 18:23
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Все из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Власти Японии опасаются ажиотажа с туалетной бумагой, который может быть спровоцирован кризисом на Ближнем Востоке, говорится в уведомлении правительства Страны восходящего солнца.
Подобное наблюдалось во время нефтяного кризиса 1973 года и пандемии коронавируса.
Население страны уверяют в том, что перебоев с поставками этого жизненно важного товара не предвидится.
«По данным Японской ассоциации производителей бытовой бумаги, почти вся туалетная бумага производится внутри страны, а сырьем для ее изготовления являются собранные внутри страны макулатура и целлюлоза», – сказано в сообщении министерства экономики, торговли и промышленности.
По информации ведомства, производственных мощностей в стране хватает, чтобы обеспечить потребности населения. Возможно даже наращивание выпуска этих товаров. Население Японии призывают принимать взвешенные решения.
В министерстве уточнили, что поводом для беспокойства стали слухи, запущенные пользователями в социальных сетях. Подобная паника и по этой же причине уже имела место во время нефтяного кризиса начала 1970-х и пандемии коронавируса.