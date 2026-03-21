Парламент Молдовы поддержал выход страны из СНГ 6 21.03.2026, 18:47

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Кишинев выходит из-под влияния Москвы.

Парламент Молдовы поддержал в первом чтении денонсацию соглашения о создании Содружества независимых государств (СНГ).

Об этом сообщило издание Moldpres.

Инициатором денонсации соглашения о создании СНГ является Министерство иностранных дел Молдовы, которое сослалось на то, что ценности и основные принципы СНГ не соблюдаются, в частности положение о том, что государства-члены признают и взаимно уважают территориальную целостность и неприкосновенность существующих границ.

Министр иностранных дел Михай Попшой на заседании парламента Молдовы заявил, что принципы, на основе которых создали СНГ, нарушает Россия, которая ведет войну против Украины, осуществляет акты агрессии против Грузии и незаконно удерживает военные подразделения на территории Республики Молдова. Также денонсация соглашения о создании СНГ является естественным и неизбежным шагом на пути к вступлению в ЕС.

«Сегодня мы стоим на перепутье, и решение больше нельзя откладывать. Более трех десятилетий мы тащили за собой тяжелую ношу, невидимую цепь, которая держала нас привязанными к прошлому, которое нам больше не принадлежит. СНГ — это организация, рожденная из пепла павшей империи и постепенно превращенная в инструмент сохранения влияния Москвы над ее соседями. Этот „чемодан без ручки“ — как его назвал один из бывших президентов — не принес нам процветания, не защитил наш суверенитет, не обеспечил нам безопасность. Наоборот: он держал нас в серой зоне, делал уязвимыми перед энергетическим, политическим и военным шантажом», — заявил Попшой.

После денонсации государственный бюджет Молдовы сэкономит около 3,1 млн леев, которые сейчас составляют ежегодный взнос в бюджет СНГ. Отношения с государствами-членами СНГ после денонсации будут продолжены на двусторонних и многосторонних платформах, а Республика Молдова останется участницей ряда договоров СНГ, прежде всего в торгово-экономической и социальной сферах.

За последние два года Молдова инициировала масштабный процесс пересмотра актуальности и применимости договоров, заключенных в рамках СНГ. На данный момент из 283 соглашений СНГ 71 уже денонсировано, а около 60 находятся в процессе рассмотрения.

11 марта сообщалось, что правительство Молдовы одобрило денонсацию основополагающих документов Содружества независимых государств (СНГ) и таким образом запустило процедуру окончательного выхода из организации.

В 1991 году республики-основательницы СССР подписали Беловежское соглашение, согласно которому было провозглашено прекращение существования СССР и создание вместо него СНГ. Основательницами СССР в 1922 году были РСФСР (Россия), УССР (Украина), БССР (Беларусь) и ЗСРФР (Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика, в состав которой входили Азербайджан, Армения и Грузия).

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