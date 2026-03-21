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WP: Глава МИД Венгрии звонил в Москву прямо с заседаний ЕС

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  • 21.03.2026, 19:08
  • 19,896
WP: Глава МИД Венгрии звонил в Москву прямо с заседаний ЕС

Предоставлял «живые отчеты» Лаврову.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно информировал Москву о ходе заседаний ЕС. Сообщается, что он отчитывался Лаврову непосредственно в перерывах встреч.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как сообщает WP, по данным неназванного европейского чиновника по вопросам безопасности, министр иностранных дел Венгрии звонил главе МИД России Сергею Лаврову, чтобы оперативно передавать содержание дискуссий и вероятные решения ЕС.

Из-за такой тесной коммуникации Россия фактически присутствовала за столом переговоров на каждом заседании Евросоюза в течение многих лет.

Сам Петер Сийярто пока не предоставил комментариев по этой информации.

С момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году глава венгерского МИД совершил уже 16 официальных визитов в Москву.

Последняя такая поездка состоялась 4 марта 2026 года, во время которой Сийярто провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

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