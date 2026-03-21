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NBC: США обсуждают вариант захвата иранских портов и размещения войск на островах Персидского залива

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  • 21.03.2026, 19:16
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NBC: США обсуждают вариант захвата иранских портов и размещения войск на островах Персидского залива
Фото: EPA

Для безопасного судоходства.

США обсуждают вариант захвата иранских портов и размещения войск на небольших островах Персидского залива, чтобы обеспечить безопасность в Ормузском проливе. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала также рассказали о других вариантах операций, рассматриваемых в США. Среди них — операции по изъятию высокообогащенного урана из республики и захват иранских нефтяных объектов. По словам источников NBC, ни один из вариантов, которые Вашингтон серьезно рассматривает, не предполагает крупномасштабных развертываний войск.

Среди крупных портов Ирана в районе Ормузского пролива — Бендер-Аббас, Бендер-Махшехр и островной терминал Харк. 16 марта Axios писал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата иранского нефтяного терминала на острове Харк. Через этот терминал проходит около 90% иранского нефтяного экспорта. The Wall Street Journal сообщал, что развертываемый на Ближнем Востоке 31-й экспедиционный отряд морской пехоты США может захватить один или несколько островов у побережья Ирана.

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