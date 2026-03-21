За сколько белорусам положено выплачивать отпускные 1 21.03.2026, 19:52

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Белорусы могут получать отпускные намного раньше привычного срока. Как это работает, рассказала профсоюзный юрист Юлия Величенко, пишет 1prof.by.

Обычно под понятием «положенный срок» люди понимают время не позднее чем за три дня до начала отпуска.

Однако это самый крайний срок, тогда как законодательством верхней границы не предусмотрено. То есть формально работодатель имеет право перечислить деньги и за два месяца до отдыха, отмечает Величенко.

Хоть запрета и нет, но получение выплаты за два месяца до отпуска может привести к финансовым последствиям.

Согласно инструкции по исчислению среднего заработка (№47), расчет отпускных производится исходя из зарплаты за 12 месяцев, предшествующих месяцу ухода в отпуск.

«Если выдать отпускные задолго до события, они будут рассчитаны по более старому заработку. К моменту начала отпуска сумма может оказаться некорректной, и работодателю придется делать перерасчет», – пояснила юрист.

Поэтому специалист советует нанимателям заранее предупреждать сотрудников о такой ранней выплате, чтобы избежать претензий и недопонимания.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси напомнили, как в организациях нужно составлять график отпусков.

При составлении графика наниматель должен учитывать мнение работника о времени, когда тот хочет отдохнуть. Но параллельно смотрят, не препятствует ли это нормальной деятельности организации и реализации права на отпуск остальных сотрудников.

«При планировании очередности трудовых отпусков наниматель обязан учитывать желание отдельных категорий работников, которым трудовые отпуска предоставляются в летнее или другое удобное для них время», – уточнили в ведомстве.

В маленьких организациях график могут составлять сразу для всего коллектива. В компаниях со сложной структурой это можно делать по подразделениям. По итогу график отпусков утверждает руководитель организации, а документ доводят до сведения всех работников.

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