В БГМУ отменяют платное обучение на врачей 27 21.03.2026, 20:10

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После учебы их будет ждать обязательная отработка.

Сегодня в Белорусском государственном медицинском университете прошел день открытых дверей. Университет рассказал, сколько абитуриентов они примут в этом году.

Всего запланирован прием на первый курс 1330 человек — 500 на лечебный факультет, 130 на медико-профилактический, 340 на стоматологический, 230 на педиатрический, 130 на фармацевтический. Из них 782 — по целевому направлению, передает «Наша Нiва».

Но что больше всего удивило родителей будущих студентов — фактически отменили платное обучение. На лечебном, медико-профилактическом, стоматологическом и педиатрическом факультете будут только бюджетные места для тех, кто поступает в 2026 году (для тех, кто уже учится, ничего не меняется). 30 мест для платников предусмотрено только на фармацевтическом факультете.

Срок отработки для будущих врачей после университета теперь составляет 5 лет.

В этом году БГМУ увеличивает и сам набор — в прошлом году они ставили планку в 1154 абитуриента.

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