Специалисты из Украины сбили несколько Shahed на Ближнем Востоке 1 21.03.2026, 20:18

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Украинцы помогают одной из стран Персидского залива.

Украинские специалисты успешно сбили несколько иранских беспилотников в одной из стран Персидского залива. Об этом 21 марта сообщила «BBC News Украина».

9 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщал об 11 запросах от стран – соседей Ирана, европейских государств и США на поддержку со стороны Украины по противодействию иранским беспилотникам. Украина направила на помощь несколько групп военных операторов с перехватчиками, общим количеством около 230 человек, пишет СМИ.

По данным ВВС, украинские специалисты уже осуществили несколько успешных сбиваний иранских дронов в одной из стран региона. Однако в какой именно – не назвали.

В то же время, по данным СМИ, прямые продажи и, соответственно, покупка дронов украинского производства заблокированы на уровне государства.

Производители рассказали ВВС, что получили десятки коммерческих предложений от стран Персидского залива и Ближнего Востока, а также посредников. Вместе с тем они готовы их купить по более высокой цене, чем на рынке Украины.

Часть производителей отказались от дальнейших переговоров, ссылаясь на письмо Службы безопасности Украины, которое направили компаниям в начале марта. В нем, как пишет СМИ, шла речь о запрете экспорта оружия на Ближний Восток и о возможной уголовной ответственности за это.

Остальные производители уже зашли в официальную процедуру получения разрешения на экспорт.

По данным BBC, как минимум двое производителей дронов-перехватчиков уже подали соответствующие заявки в межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Их должна сначала рассмотреть комиссия, а затем утвердить Государственная служба по экспортному контролю (ГСЭК).

По мнению другого представителя производителя БПЛА, власти сознательно блокируют возможность продажи за границу украинских перехватчиков. По его словам, затягивание с открытием экспорта может привести к потере интереса потенциальных покупателей.

В качестве примера он привел то, что США уже отправили на Ближний Восток 10 тыс. перехватчиков Merops собственного производства. Их опробовали на поле боя в Украине, однако они дороже украинских аналогов.

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