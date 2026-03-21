Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор9
- 21.03.2026, 20:48
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Что обсуждали.
Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.
Беседа была посвящена сотрудничеству государств в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Особый акцент президенты сделали на том, что договоренности, достигнутые в феврале на заседании высшего государственного совета «союзного государства», необходимо как можно скорее воплотить в жизнь.
Предыдущий разговор глав государств по телефону состоялся 19 февраля, а их последняя очная встреча прошла 26 февраля в Кремле.