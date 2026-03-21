Трамп пригрозил отправить агентов иммиграционной службы в аэропорты США 6 21.03.2026, 21:43

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Президент США заявил, что он сделает это, если не будет прекращен частичный шатдаун.

Президент США Дональд Трамп пригрозил отправить агентов Иммиграционной и таможенной службы (ICE) в аэропорты, «где они будут обеспечивать безопасность так, как никто никогда раньше не видел». Такой пост он опубликовал в Truth Social.

«Если радикальные левые демократы немедленно не подпишут соглашение, чтобы сделать нашу страну, и особенно наши аэропорты, снова свободными и безопасными, я направлю наших блестящих и патриотичных агентов ICE в аэропорты. Они будут обеспечивать безопасность так, как никто никогда раньше не видел, осуществляя немедленные аресты всех нелегальных иммигрантов, прибывших в нашу страну, с особым акцентом на выходцев из Сомали», — написал американский лидер.

Ниже он добавил, что «с нетерпением ждет», когда представится возможность увидеть агентов ICE в американских аэропортах.

В середине февраля в США начался частичный шатдаун Министерства внутренней безопасности из-за разногласий в сенате о бюджете ведомства. Часть представителей Демократической партии настаивала на жестких ограничениях для ICE. Однако их переговоры с Белым домом зашли в тупик, писала The Washington Post.

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