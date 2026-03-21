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Axios: США начали обсуждение будущих переговоров с Ираном

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  • 21.03.2026, 22:10
  • 2,910
Axios: США начали обсуждение будущих переговоров с Ираном

В обсуждениях участвуют Стив Уиткофф и Дэвид Кушнер.

Команда президента США Дональда Трампа начала обсуждения того, как могут выглядеть мирные переговоры с Ираном. Об этом сообщил Axios со ссылкой на два источника.

В обсуждениях участвуют спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Трампа Дэвид Кушнер. Американский чиновник в разговоре с журналистами предположил, что Иран согласится на переговоры.

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