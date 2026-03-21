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Впервые за долгое время в Украине не будет отключений света

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  • 21.03.2026, 22:27
  • 3,350
Впервые за долгое время в Украине не будет отключений света

Электроэнергия будет в течение всех суток во всех регионах.

Завтра в воскресенье, 22 марта, в Украине впервые за долгое время не будет графиков отключений света. То есть, электроэнергия будет в течение всех суток во всех регионах.

Об этом сообщает Telegram Укрэнерго.

«Внимание, 22 марта отключения не прогнозируются. Завтра, в воскресенье, меры ограничения потребления не планируются», - говорится в сообщении.

В то же время в компании обратились с просьбой, чтобы люди пользовались мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 15:00.

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