Впервые за долгое время в Украине не будет отключений света 3 21.03.2026, 22:27

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Электроэнергия будет в течение всех суток во всех регионах.

Завтра в воскресенье, 22 марта, в Украине впервые за долгое время не будет графиков отключений света. То есть, электроэнергия будет в течение всех суток во всех регионах.

Об этом сообщает Telegram Укрэнерго.

«Внимание, 22 марта отключения не прогнозируются. Завтра, в воскресенье, меры ограничения потребления не планируются», - говорится в сообщении.

В то же время в компании обратились с просьбой, чтобы люди пользовались мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 15:00.

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