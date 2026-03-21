США уничтожили базу Ирана, с которой отслеживались танкеры в Ормузском проливе 3 21.03.2026, 22:55

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Командующий Центральным командованием армии США адмирал Брэд Купер заявил, что удары США привели к «снижению» способности Ирана и Корпуса стражей исламской революции атаковать суда в Ормузском проливе, сообщает пресс-служба командования в Х 21 марта.

По словам Купера, силы США поразили подземный объект иранской армии. На этом объекте находились радарные системы, позволявшие контролировать судоходство.

«Удар уничтожил разведывательные опорные станции и радиолокационные станции, которые использовались для наблюдения за движением судов... В результате этого способность Ирана угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе и вокруг него снижается», – отметил Купер.

Update from CENTCOM Commander on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/8yTLrVy4jk — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 21, 2026

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