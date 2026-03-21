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Непобежденный украинец в присутствии Усика и Джошуа выиграл 13-й бой подряд

  • 21.03.2026, 23:04
  • 11,310
Непобежденный украинец в присутствии Усика и Джошуа выиграл 13-й бой подряд

Даниэль Лапин нокаутировал латвийца Кристапса Бульмейстерса.

В субботу, 21 марта, в пригороде Киева состоялся вечер бокса Rising Stars от промоутерской компании Александра Усика Usyk-17 Promotions.

В главном событии вечера обладатель титулов IBF Inter-Continental, WBA Continental и WBO International в полутяжелом весе Даниэль Лапин (13−0, 5 КО) встретился с латвийским боксером Кристапсом Бульмейстерсом (14−5, 5 КО).

Бой завершился уже в первом раунде. Лапин обрушил на Бульмейстерса серию мощных ударов, после чего латвиец опустился на одно колено. Рефери отсчитал до десяти и присудил Лапину победу нокаутом.

28-летний Даниэль Лапин одержал 13-ю победу подряд, сохранив статус непобежденного боксера.

Вместе с Усиком бой смотрел бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, которого Александр пригласил в Украину.

Лапин, который тренируется и спаррингует с Усиком, предыдущий бой провел в июле 2025 года. В андеркарде поединка Усик — Дюбуа на Уэмбли Даниэль победил британца Льюиса Эдмондсона решением большинства судей. В ноябре украинец должен был встретиться с британцем Троем Джонсом, однако снялся с поединка из-за травмы.

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