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На Гавайях произошло сильнейшее более чем за 20 лет наводнение

  • 22.03.2026, 1:53
  • 4,226
На Гавайях произошло сильнейшее более чем за 20 лет наводнение

Из района затопления эвакуировали свыше 5,5 тыс. человек.

На Гавайях из-за проливных дождей началось сильнейшее за более чем за 20 лет наводнение.

Из района затопления эвакуировали свыше 5,5 тыс. человек. По данным властей, более 200 человек были спасены, около 10 доставили в больницу с переохлаждением. Сообщения о смертях и пропавших без вести не поступали.

Причиной наводнения власти назвали сильные дожди. В некоторых районах штата за ночь выпало до 30 см осадков. По прогнозу, дожди продолжатся в выходные — на острове Оаху может выпасть еще 15-20 см осадков.

Жителей призвали эвакуироваться. Власти предупредили о риске обрушения 120-летней плотины. По словам губернатора штата Гавайи Джоша Грина, ущерб от наводнения может превысить $1 млрд.

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