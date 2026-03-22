Украина и Европа работают над конфискацией нефти с судов теневого флота РФ

Украина и Европа работают над конфискацией нефти с судов теневого флота РФ1
- 22.03.2026, 2:03
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Об этом сообщил Зеленский.
Украина совместно с европейскими странами работает над законодательными изменениями, которые позволят не только останавливать суда теневого флота, но и блокировать их и конфисковывать нефть. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Пока война продолжается… должно продолжаться и давление на агрессоров. Мы работаем с европейскими странами, чтобы у них законодательное регулирование позволяло не только останавливать такие суда, но и блокировать их и конфисковывать нефть», — сказал он в вечернем видеообращении в субботу, 21 марта.
Зеленский добавил, что, несмотря на санкции Украины, Великобритании, Европейского Союза и США против танкера теневого флота, который был задержан военно-морскими силами Франции, Россия продолжает использовать его.
«Системно транспортируют не только российскую, но и иранскую нефть. Это реальные сообщники. Россия и иранский режим. Даже в таких вещах, как теневой флот, у них все фактически общее. И губя одно такое зло, иранский режим, надо помнить, что и на второе зло должно быть соответствующее давление», — подчеркнул он.
Франция в пятницу, 20 марта, задержала в Средиземном море танкер Дейна теневого флота РФ, который шел из страны-агрессора России под фальшивым флагом.
Кроме этого, в морской префектуре Франции уточнили, что танкер двигался под флагом Мозамбика и направлялся из Мурманска (РФ).
Его задержали в соответствии со статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву, поскольку есть подозрения, что судно использовало фальшивый флаг, отметили там.
В ведомстве добавили, что операция прошла в сотрудничестве с Британией, а сейчас военные сопровождают танкер к месту стоянки, где его должны дополнительно проверить.