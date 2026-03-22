Иран атаковал баллистикой Димону и Арад в Израиле
- 22.03.2026, 9:03
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Повреждены жилые дома, более сотни людей пострадали.
Вечером в субботу, 21 марта, Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Под удар попали южные города Димона и Арад, в результате чего были повреждены много жилых домов, а количество пострадавших постоянно растет.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Первым под удар попал город Димона. Иранская ракета прилетела по южной части города, в результате чего обрушилось здание.
Судя по всему, удар был по жилому зданию, хотя в Иране утверждали, что нацеливались на израильский ядерный исследовательский центр.
По последним данным, в результате атаки медики оказывают помощь примерно 30 пострадавшим.
Вскоре после Димона иранцы ударили баллистикой по Араду. В городе зафиксировали прямое попадание по жилому кварталу, в результате чего были серьезно повреждены много домов. В местных пабликах утверждают, что разрушены целых 9 многоэтажек, но в СМИ точных цифр пока нет. Медиа пишут лишь о нескольких зданиях, которые получили значительный ущерб. Заявляется, попадание было между домами.
Согласно The Times of Israel, сейчас в Араде уже 71 пострадавших. Их доставляют в больницы десятки машин скорой помощи, вертолеты, и даже ВВС Израиля. Помимо этого, остаются еще люди под завалами.
Drone footage courtesy of United Hatzalah shows the scene of the Iranian ballistic missile impact in Arad.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 21, 2026
The missile struck between several apartment buildings, wounding dozens of people and causing extensive damage. pic.twitter.com/rIKL2tpZPC
Что еще известно об атаке
Израильские ВВС на данный момент расследуют причины, по которым не удалось перехватить ракеты, которые поразили города Димона и Арад. В последнее случае, ракета, предварительно, была оснащена обычной боевой частью с сотнями килограммов взрывчатки.
Иран объяснил свою атаку на «центр ядерных исследований», как ответ на ранее нанесенный удар США и Израиля по объекту обогащения урана в Натанзе. Хотя в Израиле заявляли, что не имеют отношения к этому удару.
После совершенных атак в Министерстве образования Израиля заявили, что все очные занятия в израильских школах будут отменены в воскресенье и понедельник. Учеба будет в эти дни дистанционной.
Тем временем премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал «наносить удары по врагам на всех фронтах».