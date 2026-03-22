Иран атаковал баллистикой Димону и Арад в Израиле 22.03.2026, 9:03

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Повреждены жилые дома, более сотни людей пострадали.

Вечером в субботу, 21 марта, Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Под удар попали южные города Димона и Арад, в результате чего были повреждены много жилых домов, а количество пострадавших постоянно растет.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Первым под удар попал город Димона. Иранская ракета прилетела по южной части города, в результате чего обрушилось здание.

Судя по всему, удар был по жилому зданию, хотя в Иране утверждали, что нацеливались на израильский ядерный исследовательский центр.

По последним данным, в результате атаки медики оказывают помощь примерно 30 пострадавшим.

Вскоре после Димона иранцы ударили баллистикой по Араду. В городе зафиксировали прямое попадание по жилому кварталу, в результате чего были серьезно повреждены много домов. В местных пабликах утверждают, что разрушены целых 9 многоэтажек, но в СМИ точных цифр пока нет. Медиа пишут лишь о нескольких зданиях, которые получили значительный ущерб. Заявляется, попадание было между домами.

Согласно The Times of Israel, сейчас в Араде уже 71 пострадавших. Их доставляют в больницы десятки машин скорой помощи, вертолеты, и даже ВВС Израиля. Помимо этого, остаются еще люди под завалами.

Drone footage courtesy of United Hatzalah shows the scene of the Iranian ballistic missile impact in Arad.



The missile struck between several apartment buildings, wounding dozens of people and causing extensive damage. pic.twitter.com/rIKL2tpZPC — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 21, 2026

Что еще известно об атаке

Израильские ВВС на данный момент расследуют причины, по которым не удалось перехватить ракеты, которые поразили города Димона и Арад. В последнее случае, ракета, предварительно, была оснащена обычной боевой частью с сотнями килограммов взрывчатки.

Иран объяснил свою атаку на «центр ядерных исследований», как ответ на ранее нанесенный удар США и Израиля по объекту обогащения урана в Натанзе. Хотя в Израиле заявляли, что не имеют отношения к этому удару.

После совершенных атак в Министерстве образования Израиля заявили, что все очные занятия в израильских школах будут отменены в воскресенье и понедельник. Учеба будет в эти дни дистанционной.

Тем временем премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал «наносить удары по врагам на всех фронтах».

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