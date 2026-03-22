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Кубу второй раз за неделю охватил масштабный блэкаут

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  • 22.03.2026, 9:07
  • 3,456
Кубу второй раз за неделю охватил масштабный блэкаут

Более 10 млн человек остались без света.

Министерство энергетики Кубы в субботу вечером, 21 марта, заявило об очередном отключении электроэнергии по всему острову.

Об этом сообщает CNN.

«В 18:32 (по местному времени произошло полное отключения Национальной электроэнергетической системы. Задействованы протоколы по восстановлению ее функционирования», - заявили в министерстве.

В результате инцидента более 10 млн человек остались без света. Незадолго до этого государственная энергетическая кампания страны заявила, что ожидает дефицит электроэнергии в размере 1,7 мегавата в самый пиковый период в субботу вечером.

Отметим, что Куба все еще восстанавливалась после того, как США начали блокировать поставки топлива из Венесуэлы в начале этого года.

CNN отмечает, что нехватка нефти из Мексики и Венесуэлы практически полностью остановила туризм на острове, нарушила образовательный процесс, сократила работу больниц и не позволяет фермерам доставлять свою продукцию на рынок.

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