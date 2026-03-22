Жена «кошелька» Лукашенко оскорбила белорусов 33 22.03.2026, 9:44

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Ольга Громыко

Заявила о минимальных различиях с русскими и отсутствии собственной мифологии.

Писательница Ольга Громыко дала интервью государственному агентству «Минск-новости» в котором заявила о минимальных отличиях между белорусами и русскими.

«Найти принципиальное отличие белорусской писательницы от русской — задача непростая. Различия в менталитете возможны между белорусской и западной женщинами, но с русскими коллегами они минимальны. Сейчас я работаю над узкоспециализированным белорусским фэнтези и хотела найти что-то, чего нет в русской мифологии. Но информация в белорусских справочниках часто перекликается с русскими источниками. В России есть малые народности со своим уникальным эпосом, а у нас такого практически нет», — заявила Громыко.

Эта информация не соответствует действительности. Белорусы и русские веками развивались самостоятельно, пока в конце XVIII века Россия не захватила наши земли. К этому времени у обоих народов сформировались разные культура и менталитет.

Громыко сообщает лживую информацию и относительно мифологии. Наша мифологическая система яркая и оригинальная.

Ольга Громыко родилась в Украине, живет в Беларуси и пишет фэнтези на русском языке. Известность получили ее серии книг «Белорский цикл о ведьме Вольхе», «Космоолухи» и другие. По данным «Белорусского расследовательского центра», супругом Громыко является «кошелек Лукашенко», белорусский бизнесмен Александр Зайцев. Их брак был заключен в конце 2002 года. В 2011-м пара фиктивно развелась, но продолжает жить вместе и воспитывать общего сына.

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