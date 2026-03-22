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На аукционе продают самую крупную белорусскую купюру с браком

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  • 22.03.2026, 9:51
  • 4,716
На аукционе продают самую крупную белорусскую купюру с браком

Сколько за нее просят?

На аукционе на площадке Ay.by продают самую крупную белорусскую купюру — 500 рублей. Ее стоимость — в полтора раза больше номинала.

Продавец указал, что это редкая купюра номиналом 500 белорусских рублей в идеальном состоянии. «Одна из начальных серий. Зеркальный номер радар. Редкий брак начальной серии — смещение (то есть часть рисунка или защитных элементов смещена. — Прим. ред.)», — говорится в объявлении.

Зеркальный номер значит, что серийный номер читается одинаково с обеих сторон. Такие номера называют «радарами» и считаются редкими и интересными.

Фото: ay.by

Сейчас денежный знак выставлен за 750 рублей. Но аукцион продолжится до 11 апреля, так что цена может вырасти.

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