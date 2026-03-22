«Он не просто назвал Путина бездарным военным преступником» 18 22.03.2026, 10:08

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Иван Яковина

Эксперт объяснил, почему бунт Z-блогера в РФ не был инсценировкой спецслужб.

Журналист Иван Яковина сообщил, что в России запрещено обсуждать Кабаеву и ее детей от Путина.

Тех, кто вслух негативно высказывается в адрес Алины Кабаевой и ее детей от Путина, тех сразу же наказывают, например, сажают в тюрьму, как Гиркина, или отправляют в психиатрическую клинику, как «революционера» по фамилии Ремесло, сообщил Иван Яковина.

Из этого следует, что Илья Ремесло действительно высказал свое изменившееся мнение о Путине, поскольку знал, что рискует, когда «катил бочку» на Кабаеву. Своими умозаключениями журналист поделился со зрителями канала YouTube.

Политический обозреватель рассказал, что из себя представляет Илья Ремесло, открыто выступивший против главы Кремля: «Он очень плохой человек, и от него точно никто не ожидал антипутинских выступлений и заявлений, но тут на днях его потянуло на откровенность. Он написал в своем Telegram-канале огромный текст о том, почему он разлюбил Путина. Там множество причин. Путина он обозвал злобным, бездарным военным преступником, которого надо поскорее выкинуть из Кремля и посадить в тюрьму. Все стали гадать, что это было: либо это провокация, либо какая-то спецоперация, либо это психоз этого деятеля. Ни один человек не мог поверить в то, что Ремесло прозрел и раскаялся, и считает так, как он написал».

Затем Яковина назвал запретную тему, за которую в России жестко наказывают: «Я сначала тоже подумал, что это какая-то спецоперация, но, когда увидел, что Ремесло вдруг начал публично «песочить» Алину Кабаеву, любовницу Путина и ее детей от Путина незаконнорожденных, то я понял, что здесь уже совсем другое что-то, потому что то, что он замахнулся на эту тему, это полностью исключает вероятность подконтрольной Кремлю провокации, поскольку вот эта тема, Кабаева и ее дети от Путина, - это стопроцентное табу в любых российских органах власти. Никто не касается к этой теме. Даже по приказу этого делать не будут, так как знают, что за это головы не сносить».

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