закрыть
27 июня 2026, суббота, 10:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске дорожает проезд в пригородных автобусах

3
  • 22.03.2026, 10:24
  • 2,404
В Минске дорожает проезд в пригородных автобусах

В последний раз цены поднимали в апреле 2025 года.

В Минске поднимают тарифы на пригородные автобусные перевозки. Это предусмотрено решением Мингорисполкома. В последний раз проезд в этом транспорте дорожал в апреле 2025 года.

Предельные максимальные тарифы вырастут на три копейки по сравнению с нынешними ставками. После повышения проезд 1 км в обычном регулярном сообщении обойдется в 14 копеек (вместо 11), в скоростном регулярном сообщении — 16 (теперь — 13 копеек), а в экспрессном — 17 (сейчас — 14 копеек).

К примеру, поездка на расстояние 20 км будет стоить 2,8 рубля вместо нынешних 2,2 рубля.

Напомним, в Минске также повысили тарифы на городские пассажирские перевозки.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра