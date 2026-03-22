В Минске дорожает проезд в пригородных автобусах

В Минске дорожает проезд в пригородных автобусах3
- 22.03.2026, 10:24
- 2,404
В последний раз цены поднимали в апреле 2025 года.
В Минске поднимают тарифы на пригородные автобусные перевозки. Это предусмотрено решением Мингорисполкома. В последний раз проезд в этом транспорте дорожал в апреле 2025 года.
Предельные максимальные тарифы вырастут на три копейки по сравнению с нынешними ставками. После повышения проезд 1 км в обычном регулярном сообщении обойдется в 14 копеек (вместо 11), в скоростном регулярном сообщении — 16 (теперь — 13 копеек), а в экспрессном — 17 (сейчас — 14 копеек).
К примеру, поездка на расстояние 20 км будет стоить 2,8 рубля вместо нынешних 2,2 рубля.
Напомним, в Минске также повысили тарифы на городские пассажирские перевозки.