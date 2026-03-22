В одной из ключевых отраслей белорусской экономики возникли проблемы

В одной из ключевых отраслей белорусской экономики возникли проблемы7
- 22.03.2026, 10:50
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Их ощущает на себе население.
В Беларуси заметно упали темпы возведения нового жилья, следует из данных Белстата. Так, в январе-феврале в эксплуатацию ввели 343,9 тыс. кв. м общей площади жилья. Это на 34% меньше, чем за два первых месяца 2025-го, пишет «Зеркало».
За январь-февраль этого года организации всех форм собственности построили 2,9 тыс. новых квартир. Это на 38% меньше, чем было годом ранее (4,7 тыс.).
Индивидуальные жилые дома составляют подавляющую часть построенного жилья (70,3%, или 241,9 тыс. кв. м), 41,3% возведенных домов (142 тыс. кв. м) находится в сельских населенных пунктах.
Для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий построено 107,4 тыс. кв. м общей площади (годом ранее — 131,3). С использованием господдержки возвели 61,7 тыс. кв. м (за январь-февраль 2025-го — 74,8 тыс. «квадратов»).