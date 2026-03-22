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Лукашисты снова упрекнули белорусов

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  • 22.03.2026, 11:29
  • 18,086
Лукашисты снова упрекнули белорусов

В чем на этот раз?

С 27 марта в Минске увеличится стоимость проезда в городском и пригородном пассажирском транспорте. В Мингорисполкоме рассказали, сколько стоил бы проезд по полной цене, если не было дотаций из бюджета города, пишет «Зеркало».

Проезд в автобусе, троллейбусе и трамвае будет стоить 1 рубль 10 копеек, а метрополитене — 1 рубль и 15 копеек.

«Сегодня себестоимость поездки в наземном транспорте составляет 3 рубля 71 копейку, в метрополитене — 2 рубля 93 копейки. И в целом окупаемость транспортных предприятий: наземный — 29%, а метрополитен — 43%, все остальное датируется из бюджета города Минска», — сообщила заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко.

Напомним, 17 марта председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран на встрече с сотрудниками ОАО «Керамин» рассказал, что реальная стоимость проезда в общественном транспорте составляет около четырех рублей.

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