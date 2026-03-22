Жители России массово «гуглят», как выехать из страны, и скупают пейджеры 18 22.03.2026, 11:43

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Иллюстрация: Брайан Стауффер для Human Rights Watch

Блокировка интернета все сильнее сказывается на повседневной жизни россиян.

Россияне все чаще ищут способы выехать из страны, поскольку массовые отключения мобильного интернета и экономический кризис негативно влияют на их повседневную жизнь. На это обратил внимание телеграм-канал «Верстка», проанализировав данные Google Trends.

Отмечается, что интерес к поисковым запросам типа «как уехать из России» после мобилизации в сентябре 2022 года снизился, но с конца 2025-го снова вырос.

"Количество запросов о выезде из России снова начало расти и к концу 2025-го – началу 2026 года сформировало заметный восходящий тренд. Так, в январе 2026 года интерес к запросу «уехать из России» вырос до 75 баллов, а средний показатель в марте, который еще не закончился, составляет 88 баллов», – говорится в сообщении.

При этом издание Kyiv Post обратило внимание, что из-за перебоев с Wi-Fi и мобильной связью в России выросли продажи пейджеров, раций, стационарных телефонов и даже бумажных карт.

Так, по данным крупнейшего российского ритейлера Wildberries, с начала перебоев продажи пейджеров увеличились на 73 процента. Покупка раций и стационарных телефонов выросла более чем на четверть, тогда как продажи бумажных карт города и печатных путеводителей по Москве выросли почти втрое.

При этом ежедневные убытки бизнеса в Москве от упомянутых ограничений оцениваются в один миллиард рублей, или 12,5 миллиона долларов, отметило издание.

И хотя власти утверждают, что ограничения направлены на противодействие атакам украинских беспилотников дальнего радиуса действия, использующих мобильные сети и GPS, критики и отраслевые эксперты предполагают, что перебои могут также отражать подготовку правительства к ограничению доступа россиян к глобальному интернету.

Отмечается, что согласно новому законодательству, одобренному президентом Владимиром Путиным, спецслужбы теперь могут обязать интернет-провайдеров приостанавливать мобильные услуги по своему усмотрению.

Издание напомнило, что отключения интернета участились по всей России с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

«Исследовательская группа Top10VPN подсчитала, что в России в 2025 году было зафиксировано наибольшее количество перебоев с интернетом в мире – в общей сложности более 37 000 часов, что затронуло примерно 146 миллионов человек», – говорится в материале.

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