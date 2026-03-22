Том Круз и Брэд Питт могут расслабиться 6 22.03.2026, 11:51

3,716

Брэд Питт и Том Круз

ИИ не заменит актеров в кино.

Развитие общего искусственного интеллекта вызывает споры в киноиндустрии, однако эксперты считают, что он не уничтожит кинопроизводство, а изменит его экономику и доступность, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Продюсер Джастин Хэкни, ранее работавший с компаниями OpenAI и ElevenLabs, отмечает, что отношение к технологиям в Голливуде остается настороженным. Многие представители индустрии опасаются, что ИИ может заменить сценаристов, художников и специалистов по визуальным эффектам.

Эти опасения усиливаются на фоне появления реалистичных ИИ-видео и сокращения рабочих мест в индустрии. За последние годы только в округе Лос-Анджелес было потеряно десятки тысяч рабочих мест в кино и телевидении.

Тем не менее эксперты считают, что ИИ способен снизить барьеры входа в индустрию. Он позволяет создавать контент с высоким уровнем визуального качества при значительно меньших затратах.

Хэкни стал сооснователем лондонской компании Wonder, которая занимается производством фильмов, клипов и рекламы с использованием ИИ. Среди инвесторов — представители OpenAI и Google DeepMind, а также ветераны индустрии.

Компания уже реализовала проекты, включая полностью сгенерированный ИИ музыкальный клип. По оценкам Wonder, стоимость производства контента может снизиться с сотен тысяч долларов за минуту до десятков тысяч.

Таким образом, ИИ трансформирует не столько творчество, сколько процессы производства, открывая новые возможности для независимых авторов и небольших студий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com