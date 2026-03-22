Том Круз и Брэд Питт могут расслабиться

Том Круз и Брэд Питт могут расслабиться6
- 22.03.2026, 11:51
- 3,716
ИИ не заменит актеров в кино.
Развитие общего искусственного интеллекта вызывает споры в киноиндустрии, однако эксперты считают, что он не уничтожит кинопроизводство, а изменит его экономику и доступность, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).
Продюсер Джастин Хэкни, ранее работавший с компаниями OpenAI и ElevenLabs, отмечает, что отношение к технологиям в Голливуде остается настороженным. Многие представители индустрии опасаются, что ИИ может заменить сценаристов, художников и специалистов по визуальным эффектам.
Эти опасения усиливаются на фоне появления реалистичных ИИ-видео и сокращения рабочих мест в индустрии. За последние годы только в округе Лос-Анджелес было потеряно десятки тысяч рабочих мест в кино и телевидении.
Тем не менее эксперты считают, что ИИ способен снизить барьеры входа в индустрию. Он позволяет создавать контент с высоким уровнем визуального качества при значительно меньших затратах.
Хэкни стал сооснователем лондонской компании Wonder, которая занимается производством фильмов, клипов и рекламы с использованием ИИ. Среди инвесторов — представители OpenAI и Google DeepMind, а также ветераны индустрии.
Компания уже реализовала проекты, включая полностью сгенерированный ИИ музыкальный клип. По оценкам Wonder, стоимость производства контента может снизиться с сотен тысяч долларов за минуту до десятков тысяч.
Таким образом, ИИ трансформирует не столько творчество, сколько процессы производства, открывая новые возможности для независимых авторов и небольших студий.