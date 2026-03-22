Украинские дронщики уничтожили три российских ЗРК «Тор-М2» за пять дней 1 22.03.2026, 11:59

5,158

Военные эксперты объяснили, о чем это говорит.

За 5 дней боевых действий – с 12 по 16 марта – операторы 413-го полка Сил беспилотных систем «Рейд» поразили три российских ЗРК «Тор-М2». Два из них – на временно оккупированной территории Запорожской области.

Издание Defense Express проанализировало эти эпизоды и отметило, что такой темп потерь техники является довольно высоким для российских оккупационных войск. По состоянию на 2025 год армия РФ имела лишь 120 комплексов «Тор» различных модификаций.

Автор отметил, что в первых двух случаях поражения вражеских ЗРК удары были нанесены беспилотниками компании Fire Point. К тому же, на обнародованных кадрах не видно никаких попыток врага изменить позицию или сбить украинские дроны.

«Описанное выше свидетельствует, в частности, о том, что производство и передача в войска дронов-камикадзе от Fire Point (типов FP-1 и FP-2) вышли на достаточно высокие темпы. Поэтому такие средства теперь могут использоваться не только для поражения важных объектов в тылу оккупационных войск, но и против более широкого перечня важных целей, таких как, в частности, вражеские средства ПВО», – говорится в материале.

Что касается локализации поражений российских комплексов, автор предполагает, что сейчас оккупанты вынуждены перестраивать конфигурацию своей системы противовоздушной обороны на временно оккупированных территориях Украины. Враг пытается выполнить сразу две задачи – прикрыть важные для себя объекты, одновременно закрывая пути прохода украинских дронов для ударов уже по объектам на территории России.

«Ну и в конце концов – что, несмотря на распространенные в соцсетях утверждения, все составляющие группировки СБС, в частности 413 полк СБС «Рейд», ведут работу не только на переднем крае обороны врага для уничтожения живой силы, но и на всю доступную глубину от линии боевого соприкосновения», – резюмирует издание.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com