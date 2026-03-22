В Беларуси пообещали до +20°C 2 22.03.2026, 12:15

3,326

В последнюю неделю марта будет тепло, как в начале мая.

Почти последняя неделя марта (за исключением пары дней) принесет белорусам погоду, более свойственную апрелю, если не началу мая. Температура будет расти и держаться выше климатической нормы. Об этом сообщил синоптик Дмитрий Рябов, пишет «Телеграф».

«Хорошая новость. Температурный фон ожидается на несколько градусов выше климатической нормы. Новой недели начнется слияние на погоду области высокого атмосферного давления и умеренно теплых воздушных масс с юго-запада Европы», — заявил Рябов.

Тем временем Беларусь начала вновь прогреваться в конце уходящей недели. Субботний лидер — Лельчицы, +14,0°C. А в воскресенье, 22 марта, еще на 1–2°C теплее, сообщил «Метеовайб».

Первая половина недели: сухо и тепло

В понедельник , 23 марта, как сообщил синоптик, в большинстве районов страны осадков не предвидится. «Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Ночью, утром местами слабый туман, видимость до километра», — сообщил Рябов, уточнив, что температура ночью местами опустится до минусовых значений: от -5 до +2°C, днем же вырастет — от +9°C по крайнему востоку Беларуси до +15°C тепла по западу.

Во вторник власть над погодой сохранит область высокого давления. «Дожди маловероятны, облаков в небе будет немного», — утверждает метеоролог. Судя по прогнозу, ночью и утром в отдельных районах снова ожидается слабый туман, который ухудшит видимость до километра. Ночью столбики термометров покажут от -3 до +3°C, днем — от +10°C по северу до +15°C тепла по югу.

«В среду резких погодных изменений не ожидается. По-прежнему без существенных осадков. Переменная облачность. Местами туман, ухудшающий видимость до полукилометра», — прокомментировал Рябов предстоящую среду.

Влажность воздуха, как отметил специалист, составит до 70%. Ветер переменных направлений, умеренный. Ночью будет от -3 до +3°C, днем — от +9 до +16°C. К тому же, теплее всего прогнозируется по юго-западу: там воздух прогреется аж до +18°C .

А вот синоптик Nadvorie не скупился на обещания потепления. «Настоящее тепло надо ждать в середине недели, когда регион окажется на западной периферии антициклона с центром над Средней Волгой в теплом секторе обширного циклона Н над Скандинавией», — написал погодный Telegram-канал.

«Потоки перестроятся на южные и температура в Беларуси поднимется до +15…+17°C; в четверг и пятницу по югу не исключены +20°C. Преимущественно сухо. Существенные осадки, и то только по западу страны, возможны скорее всего в ночь на следующее воскресенье», — пообещал Nadvorie.

Дожди будут

Предварительно в четверг , как спрогнозировал Рябов, атмосферный фронт с Балтики принесет облачную погоду. «В большинстве районов кратковременные дожди. Ночь и утром местами туман», — заявил он. Ветер будет восточный, юго-восточный умеренный, временами порывистый. Ночью температура составит от +1 до +6°C тепла, днем — от +7°C в северных районах страны до +14°C в южных.

«В пятницу на фоне высокого давления начнет проходить очередной атмосферный фронт. Он пожалует к нам с северо-запада Европы и принесет на большую часть страны кратковременные дожди», — рассказал Рябов.

Ночью и утром местами возможен туман, но ненадолго. Ночью — от -1 до +4°C, днем — от +10°C в северо-западных и центральных районах до +15°C в юго-восточных.

Влажная неустойчивость

А вот в выходные погоду в Республике будет определять влажная и неустойчивая воздушная масса , о чем и предупредил Дмитрий Рябов.

В субботу , согласно прогнозу метеоролога, облачно, местами небольшие кратковременные дожди. «Ветер восточный умеренный, временами порывистый. Влажность до 90%», — сообщил синоптик. Ночью ожидается от -1 до +4°C, днем — от +5°C по северо-западу до +13°C по юго-востоку.

«В воскресенье. Атмосферный фронт никуда не уйдет, так что облачность сохранится. Местами снова небольшие дожди. Ночью утром туман. Видимость может падать до полукилометра», — заявил Дмитрий Рябов.

Влажность, по его словам, будет по-прежнему высокая. Ночью — от +1 до +6°C тепла, днем — от +9°C на северо-востоке до +13°C по Брестской и Гомельской областям.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com