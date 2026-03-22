«Это что, все школьники дружно в Польшу рванули?» 14 22.03.2026, 18:56

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На белорусско-польской границе выстроились огромные очереди.

В эти выходные во всех школах страны начались весенние каникулы. Продлятся они неделю — с 22 по 29 марта. В одном из чатов, где обсуждают ситуацию по пересечению белорусско-польской границы, пользователи стали шутить, что, видимо, дети собрались за рубеж, так как очереди из автобусов резко выросли, пишет «Зеркало».

Речь идет о чате, где обсуждают пересечение границы в пункте пропуска «Брест» (сопредельный «Тересполь»). Еще поздно вечером в пятницу, 19 марта, здесь появилось сообщение, которое настраивало людей, решивших поехать в Польшу автобусом, на более длительное ожидание в очереди.

«[В пунктах пропуска] «Брест-Тересполь» [ситуация с] автобусами: «стометровка» забита практически полностью автобусами, местами в два ряда. Внутри перед контролем семь [автобусов], на контроле два, дьюти-фри все забито <…>».

В субботу, 21 марта, в этом же чате появилась информация, что отправление некоторых автобусов из Польши в Беларусь переносится на более поздний срок. Причина — «длительное прохождение госграниц». По данным администратора чата, те, кто решил ехать на автобусе из Беларуси в Польшу, стояли в очереди около 14 часов, в обратном направлении — около четырех часов.

«На границу приехали в 19.15, перешли из 16-го буса в первый, в 20.15 заехали под шлагбаум, в 23.30 выехали. 00.30 заезд в РП. В 02.40 могли выехать, но у кого-то нашли сигареты. Стоим, ждем», — в ночь с пятницы на субботу написал еще один пользователь.

Некоторые пользователи связали сложившуюся на границе ситуацию со школьными каникулами.

«Похоже, это школьные каникулы с 22 по 29. Вечно очереди во время каникул», — написала одна из пользовательниц.

«И что, все школьники дружно в Польшу рванули?» — пошутил второй участник беседы.

«Нет никаких детей, половина автобусов перед шлагбаумом стояла полупустая», — отметил третий.

В воскресенье, 22 марта, ситуация в пункте пропуска «Брест», судя по всему, не изменилась. По данным Госпогранкомитета, на 10.00 22 марта на выезд из Беларуси в Польшу находится 40 автобусов. Администратор чата уточняет, что это транспорт в зоне ожидания. А перед шлагбаумом «их еще около 12».

«Кто-нибудь в курсе, что происходит на границе РБ — РП? Очередь просто стоит», — около пяти утра поделился наблюдениями один из пользователей.

«Уже часа четыре ни одной продвижки, все встало», — в 9.20 по Минску отметил другой.

«Путешественники сообщают о тотальном ожидании: прохождение границ занимает от 15 до 22 часов. Зона ожидания для легковых авто формально пуста, но на самом мосту и перед паспортным контролем глухой затор — машины могут стоять без движения по несколько часов», — отметила администратор чата.

По ее информации, одна из причин сложившейся ситуации — это то, что «абсолютно весь транспорт» отправляют на рентген. Это и автобусы, и машины.

— [Плюс] каникулы в РБ у детей — экскурсии, гости, к родственникам в РП, — добавила она.

По данным Госпогранкомитета на 10.00 22 марта, в пункте пропуска «Берестовица» (сопредельный «Бобровники») автобусов в очереди нет.

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