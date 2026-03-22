Семья из России похвасталась штрафами, полученными в Беларуси за превышение скорости 69 22.03.2026, 12:37

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Виктория Слеткова

Сумма впечатляет.

На днях пользовательница Threads Виктория Слеткова похвасталась в своем аккаунте тем, как они с мужем съездили в Беларусь. Женщина выложила фото, на котором несколько квитанций со штрафами. Судя по ним, за превышение скорости на дорогах семье насчитали более 3,6 тысяч рублей. В соцсетях это вызвало волну возмущения. Виктория молчать тоже не стала, пишет «Зеркало».

Виктория из нашей страны, но с мужем-россиянином живет на его родине. Недавно они приезжали к близким в Беларусь. «Достижениями» визита женщина похвасталась в Threads. На фото, которое она выложила в сети, девять квитанций со штрафами.

«Вот так выглядит поездка в Беларусь на 100000 [российских] рублей», — написала она.

В комментариях гостья отметила, что нарушений было больше. По словам Виктории, в среднем они превышали скорость на 25−76 км/ч. Судя по квитанциям, на одном из участков дороги они вместо разрешенных 60 км/ч гнали 136 км/ч.

По данным Нацбанка РБ на 22 марта, 100 тысяч российских рублей — это чуть более 3,6 тысячи белорусских рублей.

Несмотря на то, что в Threads на женщину подписано всего 47 человек, ее пост (она его уже удалила) быстро стал вирусным. В комментариях люди начали обсуждать поведение Виктории и ее супруга и возмущаться. В ответ она не стала молчать. Скриншоты ее сообщений сохранились в ветках других пользователей. Например, когда кто-то из участников беседы написал: «Беларусы тоже нарушают, но 136 км/ч при разрешенных 60 — это не нарушение, это беспредел».

Виктория ответила: «Мы заплатили за этот беспредел!!!»

В другом своем сообщении она отметила, что штрафы они сразу же оплатили: «Нам такие проблемы не нужны, у меня родственники живут там (речь о Беларуси. — Прим. ред.)».

Сохранились в соцсети скриншоты и еще некоторых ответов женщины. Например, когда одна из пользовательниц написала, что Виктория показала квитки за превышение, как будто гордится этим, та ответила: «Да, гордимся, и че?»

В обсуждениях, где говорят о ситуации, пользователи просят ГУВД Мингорисполкома обратить внимание на данный случай.

«Я думаю, есть вариант организовать запрет на въезд ее мужу в РБ. Так как больше пяти административных правонарушений за год, — написал один из участников обсуждения. — Плюс люди не сделали для себя выводов. Эти злостные нарушения для них прикол какой-то. Скрины с ответами и фото постановлений отправить в МВД. Там на фото видна ФИО, номер АМ и марка. Также скрины ее комментов, дабы сотрудники поняли, что за персонаж».

В двух последних постах, которые появились в субботу, 21 марта, в Threads Виктории, она написала: «Чем ты, б***ь ярче, тем готовься, что п*****ь будут со всех сторон».

«Отдохнули, теперь и поработаем», — резюмировала женщина.

В комментариях под постами женщине снова вспомнили ситуацию с превышением скорости в Беларуси. Но от ответов Виктория пока воздержалась.

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