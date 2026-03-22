Выборы в парламент Словении: главные конкуренты идут вровень 3 22.03.2026, 12:48

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Основная борьба развернулась между правящей партией «Движение «Свобода» и правой Словенской демократической партией.

В Словении в воскресенье, 22 марта, проходят выборы в однопалатный парламент - Госсобрание Участки для голосования открылись в 07:00 и будут работать до 19:00 по местному времени (09:00-21:00 по Минску), передает «Немецкая волна».

В выборах в Словении участвуют более десяти политических партий и коалиций. Всего выдвинуто более 1300 кандидатов, представляющих широкий спектр политических сил. Однако реальные шансы пройти в парламент имеют лишь несколько партий, в том числе те, что способны сыграть ключевую роль при формировании новой правящей коалиции.

Главные соперники - партия «Движение «Свобода» премьер-министра Роберта Голоба и правая Словенская демократическая партия (СДП) во главе с Янезом Яншей. Ранее Янша - политик популистского толка и поклонник президента США Дональда Трампа - трижды занимал пост главы правительства Словении. Голоб в свою очередь пришел к власти в 2022 году как новичок в большой политике и руководил коалицией в составе трех партий левоцентристского направления.

Янша - близкий союзник Орбана

Исход голосования определит, сохранит ли Любляна либеральный курс в рамках Европейского Союза, или же уйдет вправо, пишет агентство AP. Оно напомнило, что Янез Янша считается близким союзником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Хотя Словения - небольшая балканская страна (расположена в предальпийской части Балканского полуострова. - Ред.), проходящие там выборы можно рассматривать как еще один признак роста нелиберальных тенденций в Европе», - отметила Хелен Леви, эксперт Фонда Роберта Шумана.

Иностранное вмешательство в предвыборную кампанию

Ранее, 18 марта, Агентство разведки и безопасности Словении (SOVA) подтвердило факт иностранного вмешательства в предвыборную кампанию.

Словенские СМИ до этого сообщали о состоявшейся в Любляне в декабре 2025 года встрече между представителями основанной бывшими сотрудниками израильских спецслужб международной частной разведывательно-аналитической компанией Black Cube и Яншей. Власти Словении изучали, могла ли Black Cube стоять за тайно снятыми видео, которые представляли правительство Голоба как коррумпированное, передало агентство AFP. В СДП отвергали обвинения в сотрудничестве с Black Cube.

Первые предварительные итоги выборов ожидаются после 20:30 (22:30 по Минску).

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