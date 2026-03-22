В России приняли решение, которое способно повлиять на валютный рынок Беларуси 3 22.03.2026, 12:59

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Что произошло?

В России снизили ключевую ставку — аналог нашей ставки рефинансирования. Одна из основных причин решения — замедление инфляции. На фоне этой новости от Центробанка соседней страны может сдать позиции российский рубль к доллару, а следом — и белорусский, пишет «Зеркало».

Что решили в РФ по ставке

Совет директоров Банка России 20 марта снизил ключевую ставку на 50 базовых пунктов — до 15% годовых.

«Экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4−5% в пересчете на год. Вместе с тем значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий», — пояснили в Центробанке РФ, почему приняли такое решение.

В январе-феврале рост цен в России с поправкой на сезонность в среднем составил 10,2% годовых.

В следующий раз пересматривать ключевую ставку в РФ намерены 24 апреля этого года.

Как ситуация на валютном рынке РФ может влиять на Беларусь

Ранее эксперт BEROC Анастасия Лузгина поясняла, что ситуация на белорусском валютном рынке во многом зависит от обстановки на российском. К примеру, урезание Центробанком РФ ключевой ставки (аналог нашей ставки рефинансирования) способно влиять на плавное снижение курса российского рубля к доллару. На этом фоне может сдавать позиции и белорусская нацвалюта.

Экономист Анатолий Харитончик ранее также обращал внимание на то, что ситуация с курсом белорусского рубля будет во многом зависеть от обстановки на валютном рынке России.

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) ранее отмечали, что замедление спроса в России и мире, а также нехватка рабочих и мощностей будут сдерживать экономику Беларуси. По их данным, высокий рост цен в России в сочетании с ослаблением белорусского рубля к российскому стал дополнительным фактором ускорения инфляции у нас. Они прогнозируют, что инфляционные процессы у нас ускорятся из-за давления со стороны внутреннего спроса, а также повышенной инфляции в России.

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