У российской пропагандистки Симоньян случилось новое горе 22.03.2026, 19:03

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Маргарита Симоньян

Врачи поставили неизлечимый диагноз.

В жизни топ-пропагандистки Кремля Маргариты Симоньян продолжается «черная полоса». У ее ребенка диагностирована неизлечимая болезнь. Об этом пособница путинского режима рассказала в новом интервью, передает Dialog.UA.

Симоньян утверждает, что всего в течение 9 месяцев ее муж попал в кому, ребенку диагностировали тяжелую неизлечимую болезнь, а сама она оказалась больна онкологией.

«Есть еще одна история, о которой я не хочу распространяться. Когда Тигран ушел в кому, выяснилось, что очень тяжело и очень сложно болен один из наших детей. Это нельзя вылечить. Я про это говорить не хочу… Просто так не бывает! Ушел в кому мой любимый, через буквально 40 дней выясняется вот это с ребенком - просто катастрофа. Это единственное, что меня вытащило из больницы тогда. Потому что когда Тигран попал в кому, я госпитализировалась вместе с ним и думала, что я буду с ним… Я разрываюсь между работой, потому что я осталась одна: нужно это все содержать, кормить, поить. Между мужем, который в больнице в коме, между ребенком, который просто требует всех душевных сил. И 1 сентября я выясняю, что у меня еще и рак. Знаешь, какая у меня была реакция? Я истерически расхохоталась… Я думала, у меня межреберная невралгия. Я пришла к Тиграну в больницу и подумала: раз уж я в больнице, заодно схожу посмотрю, что там. Они смотрят и говорят: «Ой, е». Я говорю: «Вы шутите? В смысле «ой, е»? У меня муж в коме, тяжело болен ребенок, и у меня «ой, е»? Они говорят «Да». Я просто истерически начала хохотать, потому что так не бывает. Это в течение 9 месяцев. Но как-то живу», - рассказала Симоньян.

Отметим, что ее муж Тигран Кеосаян, который также участвовал в распространении пропаганды, так и не вышел из комы. 26 марта 2025 года он скончался в одной из клиник Москвы. У пары трое детей: две дочери Марьяна и Маро 12 и 6 лет, а также 11-летний сын Баграт.

Маргарита Симоньян - это лицо пропаганды путинского режима. Она занимает пост главреда информагентства «Россия сегодня» и руководит телеканалом Russia Today (RT). Она публично называла диктатора Владимира Путина «начальником» и активно участвовала в разжигании ненависти против украинцев, готовя почву к полномасштабной и кровопролитной войне, которая продолжается уже 5-й год.

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