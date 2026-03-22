На борту сбитого под Москвой самолета мог быть известный российский блогер 17 22.03.2026, 13:54

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Павел Кошкин

Бортовые номера совпадают.

В городе Коломна в Подмосковье российская система ПВО сбила легкомоторный самолет, на борту которого, вероятно, находился российский авиаблогер Павел Кошкин. Об инциденте, произошедшем еще 20 марта, сообщали российские телеграм-каналы, пишет УНИАН.

Телеграм-канал MNS со ссылкой на собственные источники сообщил, что силы противовоздушной обороны приняли летательный аппарат за украинский БПЛА и открыли по нему огонь. После попадания легкомоторник разбился у берега реки Оки. По данным издания, погибли два человека, находившиеся на борту.

Впоследствии в МЧС Московской области подтвердили катастрофу с самолетом и гибель двух человек, пишет Astra. Однако причины происшествия не назвали.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом 112, зафиксирован бортовой номер самолета – RA-340IG. Именно с таким номером был самолет, на котором в видео появлялся российский авиаблогер Павел Кошкин, пишет hromadske.

Последние посты Кошкин публиковал в Instagram неделю назад. Сейчас пользователи выражают соболезнования в связи с его гибелью.

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