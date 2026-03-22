«Генерал СВР»: До конца года Лукашенко не будет

«Генерал СВР»: До конца года Лукашенко не будет36
- 22.03.2026, 13:59
- 48,980
Многое зависит от того, как будет развиваться ситуация на внешнем треке.
71-летний белорусский диктатор пообещал Дональду Трампу не только освободить всех политзаключенных, но и завершить процесс транзита власти в Беларуси до конца 2026 года. Все будет зависеть о того, как будет развиваться ситуация на внешнем треке. Об этом пишет телеграм-канал «Генерал СВР».
Ранее телеграм-канал сообщал о переменчивых настроениях белорусского правителя: «посчитав, что он слишком дешево меняет заложников-политзаключенных на договоренности с США, Лукашенко заартачился, начал требовать сверх оговоренного и, к тому же, приостановил транзит власти».
Но на сегодня ситуация изменилась: Лукашенко выпустил очередную группу политзаключенных, сопроводив это заявлением о «намерении завершить транзит власти уже в этом году», сообщает «Генерал СВР».