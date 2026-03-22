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Под Минском на глазах у спасателей рыбак внезапно ушел под лед в пяти метрах от берега

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  • 22.03.2026, 14:19
  • 7,038
Под Минском на глазах у спасателей рыбак внезапно ушел под лед в пяти метрах от берега

Его удалось спасти.

В Минском районе спасатели вытащили рыбака, провалившегося под лед. Его заметили во время профилактического рейда МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент случился на Слаломном канале возле деревни Семков Городок. Сотрудники МЧС проводили мероприятия по предупреждению несчастных случаев на воде и заметили, как мужчина примерно в пяти метрах от берега внезапно ушел под лед.

Спасатели быстро среагировали и с помощью веревки вытащили его из воды. Как отметили в МЧС, важную роль сыграло то, что рыбак был в спасательном жилете — благодаря этому он смог удержаться на плаву.

Медицинская помощь мужчине не понадобилась.

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