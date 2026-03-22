«Вас обули»: минчане поспорили из-за цен на замену шин к лету 15 22.03.2026, 14:51

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Многие водители шокированы.

С началом теплого сезона, а март радует белорусов то рекордами, то просто приятной неморозной погодой, водители потянулись как гуси с юга в шиномонтаж. Многие были шокированы ростом цен на услуги сервисов по замене резины, пишет «Телеграф».

Вот и в соцсетях появились первые сезонные возмущения. Один из минчан рассказал свою историю:

«Сегодня решился переобуть автомобиль. Бл[ин], 100 руб за 17 радиус в Минске… Кто еще менял резину, как цены? Или это мне так подвезло?» — спросил он и собрал множество ответов и ценников.

Судя по обсуждению, разница тарифов на одну и ту же услугу в столице Беларуси может достигать нескольких десятков рублей в разных шиномонтажах.

Один из минчан вспомнил, что перед зимой за 16 диаметр платил 70 рублей. Кто-то похвастался, что удалось сменить резину за 65 рублей — 17 диаметр. Впрочем, не всем удалось найти бюджетные варианты. Один из водителей оценил свои расходы в «170 за 19ку», ему вторил комментатор, который и на зиму переобувался за 140 рублей (19 размер).

Но и это еще «экономно» на фоне трат «240p за 19ые», как рассказал еще один водитель. Из обсуждения, впрочем, стало понятно, что цена зависит не столько от диаметра, сколько от района Минска.

«В чижовке — 80, на жданах — 60 за r17»— поделился опытом один из пользователей Threads.

Естественно, те, кто переобувался подороже, настаивали на том, что услуга у всех может быть и одинаковая, но вот качество исполнения — разное.

Один из комментаторов считает, что цена в 100 рублей — это нормально, и задался риторическим вопросом: «А сколько должен стоить квалифицированный труд?»

«Жалко денег, тогда в гаражи. Там дешевле. Но вот в чем парадокс: все хотят машину получше, а сервис подешевле. Но так не бывает», — поделился мудростью один из водителей.

«Тут вопрос стоит не в том, жалко — не жалко, а в скорости роста цен. И честно говоря, о какой квалификации вообще идет речь? Это не мотор перебрать», — возразили ему.

Сторонником надежности выступил мужчина, который заявил, что стоимость в 70 или 100 рублей — не главное.«Как по мне, куда важнее как и кто будет производить работы, поэтому никогда не поеду на какой-то левый незнакомый рандомный шиномонтаж, а только в проверенные места», — заявил он.

Купоны, диски и «своими руками»

Тем временем участники обсуждения активно делились способами сэкономить. Пользователь timorris рекомендовал поискать купоны со скидкой:

«Заходите на «Сливки» и ищите подходящий вариант, на 10-20р (1 лишнюю простую мойку) можно сэкономить»

artur0202516 подтвердил эффективность этого метода, сообщив, что отдал «50 рублей за 17 диаметр по купону на сливках».

Кроме того, многие сошлись во мнении, что лучший способ избежать сезонного роста цен и очередей — это иметь второй комплект дисков.

«Купил на зиму штамповку, одел зиму, платил года 3 назад рублей 70. Сейчас бесплатно сам меняю, если есть возможность — купи комплект дисков на зиму и меня потом сам, дешевле будет», — написал мужчина, уточнив, что автор «все равно балансировать надо».

Кстати, некоторые жители столицы весной и осенью едут за город. Уже в 30–40 километрах от Минска стоимость шиномонтажа подешевле. Многие совмещают процедуру с поездкой к родителям или на дачу.

Эксперты рекомендуют менять резину в Беларуси весной, когда среднесуточная температура воздуха стабилизируется на уровне +7..+8°C. Следите за погодой. Переобуваться лучше, когда исключены минусовые температуры, особенно ночью и рано утром.

И помните, что хотя зимняя резина при плюсовой температуре быстрее изнашивается, она все равно безопаснее, чем летняя на льду.

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