Катерина Андреева: Интуиция подсказывала, что «что-то должно произойти» 1 22.03.2026, 15:11

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Катерина Андреева

Журналистка и экс-политзаключенная дала первое интервью на свободе.

Журналистка «Белсата» и бывшая политзаключенная Катерина Андреева дала свое первое интервью программе «Ранiца з Белсатам» после освобождения. По ее словам, ожидание освобождения существовало с первого дня задержания.

— Доступ к информации был ограничен, так как в основном мы получали информацию от государственных телеканалов. Но мы видели, что люди освобождаются прямо из колонии. Поэтому основным источником был наш личный опыт.

Это каждый раз было очень эмоционально и, конечно, была надежда. Но при всем этом не было полного понимания, почему это происходит и каким образом. Мы просто видели, что люди выходят. Это было очень трогательно и была надежда, что нас, возможно, в следующий раз [освободят].

Надежда на свободу была с первого дня задержания. Каждый день мы с девушками ждали, что нас освободят, потому что так не должно быть. Люди должны быть на свободе. Ждали все время, естественно, но когда уже начался переговорный процесс и приезды господина Коула и американской делегации, которые каждый раз заканчивались освобождением политзаключенных, тогда надежда начала крепнуть.

Екатерина говорит, что день освобождения — 19 марта — начался как обычный день, но интуиция подсказывала, что «что-то должно произойти».

— До самого последнего момента мы не знали, что нас освободят. Мы не знали, в сторону какой страны нас везут: то ли это будет Литва, то ли, как в прошлый раз, Украина. Ехали на двух микроавтобусах. Женщины с мужчинами вместе.

Мы ехали с Марфой Рабковой и Настой Лойко. Когда я увидела, что они входят в автобус, одетые в свою обычную одежду, то поняла, что это освобождение.

Катерина считает победой то, что на этот раз части политзаключенных позволили остаться в Беларуси.

— Даже мы, те, кого Беларусь не посчитала возможным видеть у себя, приветствуем этот шаг и радуемся за людей, которые были освобождены и остались в Беларуси. Некоторых из них я знаю лично, сидела вместе. Теперь у меня такой круг знакомств, но это достойные, замечательные люди. Они заслуживают, чтобы остаться на своей родине.

Журналистка обращает внимание, что, к примеру, у нее не было выбора уезжать или остаться. В противном случае она хотела бы остаться в Беларуси.

— Вся моя семья в Беларуси, мой муж Игорь Ильяш, журналист, которого лишили свободы, сейчас находится также в Беларуси, в бобруйской колонии №2. Если бы мне оставили выбор, я бы осталась в Беларуси, ездила бы к нему на свидания, привозила передачи и была бы рядом с ним так, как он был со мной все четыре года, пока его не задержали.

Катерина признается, что за время заключения она понесла много потерь и ее семья сильно пострадала.

— Если бы я могла сделать эти потери меньшими или избавить их от этого, я бы сделала иначе. Что касается моей журналистской деятельности и работы, то, естественно, я бы осталась верной себе и своей профессии. Я прежде всего журналист, а уже во вторую очередь человек и просто слабая женщина, которая хотела бы жить в комфорте. Так сложилось, и я радуюсь, что смогла преодолеть это испытание, более-менее себя сохранить. И теперь моя главная цель — воссоединиться со своим мужем.

В последний раз Катерина и Игорь виделись во время короткого свидания в Гомельской колонии в июле 2024 года. Журналистка говорит, что все время настаивала, чтобы он уезжал.

— Я его просила просто как жена, а не как коллега. Я просто просила его сохранить себя ради меня, будущего, ради детей, о которых мы мечтаем. Я очень хотела, чтобы он уехал, чтобы он просто подумал о себе и собственной безопасности. Но он сказал: «Если ты еще раз меня попросишь, я сильно обижусь». И он настаивал на том, чтобы принципиально оставаться в Беларуси.

На свободе Катерину удивили новые технологии.

— Во-первых, я разучилась даже телефон держать, а нам сразу по прибытии в Вильню дали телефоны и научили пользоваться на базовом уровне. Для меня это был такой непривычный жест, когда начинаешь листать ленту. Я еще не восстановила свои соцсети, но из того, что восстановила, базовые мессенджеры, еще сложно пользоваться.

Я такую дезориентацию пространственную чувствую, а в телефоне так вообще. Посмотрела ролики с искусственным интеллектом, да это какое-то чудо для меня. Я чувствую себя динозавром или инопланетянином, который свалился с Луны на Землю и учится заново ходить.

Катерина Андреева находилась в заключении с 15 ноября 2020 года. В феврале 2021-го ее вместе с Дарьей Чульцовой осудили на 2 года лишения свободы за стрим с акции памяти убитого протестующего Романа Бондаренко с «Площади Перемен» в Минске. В 2022-м Екатерину снова осудили на 8 лет заключения якобы за «выдачу иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителю государственных секретов Республики Беларусь». Журналистку вывезли из Беларуси 19 марта после очередных переговоров Лукашенко и спецпредставителя Дональда Трампа по Беларуси Джона Коула.

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