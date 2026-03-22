Саудовская Аравия и США пытаются удержать йеменских хуситов от вступления в войну на стороне Ирана 22.03.2026, 15:45

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Ставка сделана на дипломатию.

Саудовская Аравия пытается договориться с правящей на севере Йемена шиитской группировкой «Ансар Аллах», чтобы хуситы не присоединялись к Ирану в войне против США и Израиля. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. По его словам, Эр-Рияд делает ставку на дипломатию: власти поддерживают контакты с хуситами, опираясь на достигнутое в 2022 году соглашение о ненападении. В свою очередь США и Израиль стараются действовать максимально осторожно и избегать шагов, которые могли бы спровоцировать вовлечение группировки в войну, добавил собеседник издания.

Присоединение хуситов к конфликту автоматически расширит его географию. «Это действительно повысит ставки. Втянет в конфликт Суэцкий канал и египтян, а также заставит еще больше углубиться в него Саудовскую Аравию», — заявил научный сотрудник аналитического центра New America Адам Барон, специализирующийся на Йемене и странах Персидского залива.

Опасения связаны с тем, что хуситы контролируют стратегические морские пути. Во время войны в Газе группировка фактически парализовала движение через Красное море и Суэцкий канал, вынудив суда выбирать маршруты в обход Африки. Сейчас, на фоне блокировки Ираном Ормузского пролива, под угрозой может оказаться еще одна торговая артерия — Баб-эль-Мандебский пролив, который обеспечивает 12% всех морских перевозок нефти и 8% — сжиженного природного газа, соединяя Красное море с Аденским заливом.

Ситуация усугубляется тем, что альтернативный маршрут Саудовской Аравии для экспорта нефти — через порт Янбу — также проходит вблизи территорий, контролируемых хуситами. Это делает регион крайне уязвимым в случае эскалации. «Если вы Иран и ваша цель — усилить давление, перекрыв еще одну ключевую сеть морских перевозок, то, очевидно, хуситы — это самый простой способ сделать это», — отметил Барон.

В самой группировке допустили возможность присоединения к войне против США и Израиля. «Мы держим палец на спусковом крючке. Вступление Йемена в конфликт — лишь вопрос времени», — заявил на прошлой неделе член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити. В свою очередь высокопоставленный военачальник «Ансар Аллах» Абед аль-Тавр не исключил, что Йемен может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, как только будет принято решение о поддержке Ирана, который давно помогает хуситам, поставляя им оружие, беспилотники и разведданные.

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