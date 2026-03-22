Белоруска переводила деньги девочке из детского дома на самый дорогой укол в мире 11 22.03.2026, 15:55

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Ксения Маисеенко

Но ошиблась — и это было даже хорошо.

В субботу, 21 марта, пользовательница Threads Елена рассказала трогательную историю, которая с ней произошла, когда она хотела сделать доброе дело. Она ошиблась номером, переводя деньги, чтобы поддержать Ксению Маисеенко с СМА. Но несмотря на это, помощь дошла до девочки. Причем в значительно большем размере, пишет «Зеркало».

По словам Елены, в пятницу, 20 марта, она переводила деньги на помощь девочке, которой собирают на «самый дорогой укол» в мире. Однако ошиблась номером и отправила сумму другому человеку. Последнее заметила только когда пришел платеж.

— Думаю, что делать. Решила написать на номер с просьбой перенаправить [средства] на номер девочки. Мне ответили: «Ок, завтра», — рассказала женщина в своем аккаунте. — Утром напомнила с маленькой надеждой.

А дальше произошло то, чего женщина не ожидала. Ей пришло сообщение от человека, которому она выслала деньги по ошибке.

— Уважаемая Алена направила [девочке] сумму в десять раз больше, чем моя, — поделилась Елена содержанием полученного сообщения. — Уважаю наших белорусов.

К письму прилагался скриншот. На нем видно, что Алена отправила ребенку с СМА 280 рублей.

В посте Елена не пишет, как зовут девочку, которой она переводила деньги. Судя по всему, речь идет о Ксении Маисеенко, которой в Беларуси сейчас активно собирают на укол «Золгенсма».

На Instagram-странице, которую для девочки ведут волонтеры, сказано, что ей 3,5 года. Сейчас она находится в Могилеве, в специализированном Доме ребенка. Здесь малышка с января 2025-го. Страшный диагноз ей поставили два года назад.

— У Ксюши — спинальная мышечная атрофия (СМА). Это значит, ее мышцы не слушаются. Она не может держать голову, может лишь перекатываться по полу. Ее дыхание — это ежесекундный подвиг. А сейчас к этой войне прибавилась пневмония. Ее легкие, и без того слабые, заполнены воспалением. Каждый вдох — это боль. Каждый день — это борьба за жизнь, которую она ведет в одиночку, — написано на ее странице.

Папа девочки умер. Мама не справилась с тяжестью ситуации и передала дочь в детский дом. При этом, отмечают волонтеры, мама малышки не лишена родительских прав.

На укол и поддерживающую терапию для Ксении нужно собрать 1,8 миллиона долларов. По данным на 21 марта, в копилке около 46 процентов от нужной суммы.

В пятницу, 20 марта, волонтеры написали, что девочка болеет и находится в больнице.

— Случилось самое страшное… то, чего мы больше всего боялись… Ксюша снова в больнице. Ее выписали, а к вечеру [у нее] резко поднялась температура до 39,3°C. Скорая увезла ее в больницу, — сказано на странице ребенка. — Каждый раз, когда мы слышим эти слова, сердце замирает. Мы верили, что вместе сможем уберечь ее, но болезнь не отступает. Сейчас Ксюша нуждается в нашей поддержке как никогда. Мы не можем опустить руки. Мы должны быть рядом — каждый из нас. Ваша помощь, ваши молитвы и поддержка — это то, что дает силы бороться дальше.

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