Новый бунт Z-патриотов против Кремля: крупный канал обвинил Путина в поражении 13 22.03.2026, 15:58

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Пропагандисты дерзко намекнули на необходимость свержения режима в РФ.

В рядах российских Z-патриотов на 5-м году войны начали стремительно нарастать протестные настроения.

Один из крупнейших Z-каналов РФ «Сводки ополчения Новороссии Z.O.V.» неожиданно заговорил о потерях на фронте и выступил против режима Владимира Путина.

Пост был опубликован 20 марта, передает Dialog.UA.

Пропагандисты потребовали от Кремля ответа, почему спустя четыре года полномасштабной войны российские солдаты на передовой не оснащены хотя бы минимальными средствами защиты от БПЛА. И речь даже не о средствах РЭБ, а о банальном стрелковом оружии, способном перехватывать ударные дроны.

«Вдумайтесь, на сегодняшний день известен поименный список более 200 тысяч погибших российских военнослужащих. И только на одном канале Мадьяра (командующего Силами беспилотных систем ВСУ - ред.), несколько раз в неделю публикуются видео с убийством российских солдат FPV-дронами. В каждом таком видео от 50 до 100 убитых. И таких видео его канал выпускает по несколько штук в неделю. А всего подобных каналов десятки, принадлежащих разным подразделением Беспилотных систем ВСУ. Нынешние боевые действия напоминают забой скота в Сибири, только вместо коров люди», - написал Z-канал.

В конце поста пропагандисты дерзко намекнули на необходимость свержения режима Владимира Путина.

«Все больше складывается ощущение: с нынешней властью, неспособной адаптироваться к реалиям войны, России не добиться победы», - говорится в посте.

Подобные настроения все сильнее охватывают Z-патриотов, которые до недавнего времени были ядром поддержки режима. Затянувшаяся неудачная война, блокировка интернета обвалили рейтинги власти. И ситуация для Кремля быстро ухудшается.

Показательным стало выступление известного Z-патриота Ильи Ремесло, который назвал Путина военным преступником и призвал к смене власти в России.

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