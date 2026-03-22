В Минске ввели максимальную стоимость проезда в маршрутках 5 22.03.2026, 16:03

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Новые ограничения начнут действовать с 27 марта.

Как сообщили в Мингорисполкоме, теперь максимальная цена одной поездки по городу не может превышать 3 рубля 30 копеек. Это касается всех перевозчиков.

Отдельное решение принято для пригородного направления Минск — Заславль: здесь максимально допустимая стоимость билета составит 5 рублей.

Введение потолка цен на маршрутки происходит на фоне общего подорожания общественного транспорта. Согласно новым тарифам, поездка в наземном транспорте (автобус, троллейбус, трамвай) будет стоить 1,10 рубля, в метро — 1,15 рубля, а стоимость единого проездного на месяц составит 65,84 рубля.

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