В Минске ввели максимальную стоимость проезда в маршрутках

В Минске ввели максимальную стоимость проезда в маршрутках5
- 22.03.2026, 16:03
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Новые ограничения начнут действовать с 27 марта.
Как сообщили в Мингорисполкоме, теперь максимальная цена одной поездки по городу не может превышать 3 рубля 30 копеек. Это касается всех перевозчиков.
Отдельное решение принято для пригородного направления Минск — Заславль: здесь максимально допустимая стоимость билета составит 5 рублей.
Введение потолка цен на маршрутки происходит на фоне общего подорожания общественного транспорта. Согласно новым тарифам, поездка в наземном транспорте (автобус, троллейбус, трамвай) будет стоить 1,10 рубля, в метро — 1,15 рубля, а стоимость единого проездного на месяц составит 65,84 рубля.