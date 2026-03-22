В Литве отменили концерты солиста Modern Talking 36 22.03.2026, 16:56

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Гастроли Дитера Болена сорвались после его заявлений о России.

В Литве отменили концерты известного немецкого музыканта, бывшего участника дуэта Modern Talking Дитера Болена, о которых было объявлено лишь в начале этой недели, сообщает LRT.

72-летний певец и композитор вместе со своей группой «Blue System» должен был выступить 20 ноября в Клайпеде, а 21 ноября у него планировался концерт в Каунасе.

Однако в пятницу из системы продажи билетов исчезли ссылки на эти мероприятия, информации о них больше нет и на веб-сайтах обеих арен.

Подтверждение того, что продажа билетов на эти концерты не будет происходить, LRT.lt получило от дистрибьюторов билетов.

«Да, концерт в Каунасе отменен. Мы посоветовались с организаторами и договорились, что такого мероприятия на нашей арене не должно быть», – сказал LRT.lt руководитель отдела организации мероприятий арены «Жальгирис» Мантас Ведрицкас.

Причина отмены концертов Болена, хотя публично и не названа, может быть связана с отрывками из его последних интервью, распространившимися в интернете.

В них музыкант критикует охлаждение отношений между Германией и Россией, призывает покупать энергетические ресурсы у России и уверяет, что РФ и Германия были командой мечты.

Еще три года назад он критиковал санкции, введенные Западом против России, а недавно заявил, что «Украина против России не имеет никаких шансов».

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