На Комаровке появилась первая беларусская клубника 2 22.03.2026, 17:01

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Цены кусаются всерьез.

На столичном Комаровском рынке появилась первая беларусская клубника. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости». Посмотрели, сколько стоит и что обещают продавцы.

По данным издания, за килограмм клубники на рынке просят от 19,9 до 40 рублей.

— Вкус компенсирует все ожидания, — цитируют «Минск-Новости» продавца. — Сорт сладкий и ароматный.

Найти на прилавках можно и другие свежие фрукты и овощи. Сколько они стоят? Например, огурцы и сладкий перец — от 6,9 и 7,9 рубля до 12 и 18 рублей соответственно. Все это за килограмм. Цены на кабачки стартуют от 7,5 рубля, на баклажаны — от 7,9. Молодой картофель, морковь и свекла — от 0,99 рубля. Капуста беларусская — от 1,2 рубля, импортная — от 3,9. Лук репчатый — от 1,99 до трех рублей, салатный — от 1,59.

Из фруктов покупателям предлагают бананы. Их цена за килограмм стартует от двух рублей. Минимальная стоимость яблок — 2,5, груш — 4,9. Сезонные цитрусовые — апельсины есть по 3,9 рубля, лимоны — по 6,9, а мандарины — по пять рублей.

Цены на зелень, логично, ниже. Петрушка, укроп и щавель держатся на уровне одного-полутора рублей за 100 граммов, шпинат — два рубля, рукола — 2,5, а вот базилик дороже — шесть рублей.

Есть в продаже и первая в сезоне черемша. За пучок, в зависимости от размера, просят от двух до пяти рублей.

— Черемша — настоящий весенний деликатес, — отметил продавец. — Она не только ароматная, но и очень полезная: укрепляет иммунитет, помогает работе печени и улучшает пищеварение. Выбирайте пучки с темно-зелеными листьями и без желтых кончиков, ведь такие дольше сохраняются и сильнее пахнут. Многие покупатели любят добавлять ее в салаты, соусы или супы, а кто-то делает традиционное весеннее масло с черемшой: измельчают листья, смешивают с солью и сливочным маслом. У нас черемшу разбирают очень быстро: кто успел — берет сразу несколько пучков, чтобы хватило на неделю.

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